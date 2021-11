Nog geen WK voor Italië: "Schrijf hen niet af, maar boven jezelf uitstijgen kan niet elke keer"

De voorlopige "no" richting Qatar was geen donderslag bij heldere hemel in de laars, maar de tweede plaats in groep C na winnaar Zwitserland hakt er toch wel in.

Filip Joos ziet het 1-1-gelijkspel in eigen huis tegen Bulgarije en het tweeluik tegen Zwitserland als kantelpunten. "In Zwitserland waren ze de betere ploeg, maar Jorginho miste toen een penalty."

"Vorige week was er dan weer een schabouwelijk eerste halfuur in een enthousiast Stadio Olimpico. Italië kwam totaal niet in zijn spel en had enorm veel last met de Zwitsers."

"Ze herstelden zich daarna wel, scoorden niet toevallig op een vrijschop, groeiden en dan volgde weer een penaltymisser van Jorginho."

"Die twee gemiste strafschoppen wegen natuurlijk zwaar door, maar het niveau van Italië was niet dat van tijdens het EK."

"En tegelijk moet je zeggen: zo ver zaten ze er niet van, van dat niveau. Want ook op het EK wonnen ze van hun laatste 4 wedstrijden er slechts 1 binnen de 90 minuten. Dat was tegen ons land."