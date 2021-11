Italiaanse pers baalt van barrages: "Play-offs, wat een nachtmerrie"

Even uw geheugen opfrissen: ook bij het vorige WK kon Italië zijn groep in de kwalificaties niet winnen. In de barrages beet de Squadra vervolgens haar tanden stuk op een stug Zweden, dat genoeg had aan één doelpunt om het WK-ticket te pakken.



Die nare droom zijn ze in Italië nog niet vergeten, nu de Europese kampioen door de Zwitserse zege en het eigen gelijkspel tegen Noord-Ierland opnieuw verwezen is naar de play-offs. Daarin is Zweden zelfs opnieuw een van de mogelijke tegenstanders.



"Wat een nachtmerrie", titel sportkrant La Gazzetta dello Sport, om eraan toe te voegen: "Het is nog niet voorbij." Het blad vreest de barrages. "Verdorie, weer de play-offs. We dachten dat we dat spook definitief verjaagd hadden. Een confrontatie met Portugal en Ronaldo of Zweden en Ibrahimovic: het kan zomaar."



Ook de Corriere dello Sport beseft dat Italië zichzelf in een lastig parket gebracht heeft. "Het hangt aan een zijden draadje", kopt de sportkrant. "Italië kon zich in Noord-Ierland rechtstreeks plaatsen en het barragespook verdrijven, maar dat spook maakte zich uiteindelijk meester van de Squadra."



"We hebben nood aan een ander Italië", luidt het in Tuttosport. "Het team van Mancini was onherkenbaar en zal zijn scoreprobleem moeten oplossen", schrijft de krant na de 0-0 in Belfast.



In de Corriere della Sera klinkt het als volgt: "Italië stelde teleur. De weg naar het WK loopt via de play-offs. Het team mist niet alleen een sterke spits, maar ook sterke karakters en iemand in de opbouw, die voor ideeën zorgt. Het mirakel-Mancini is voorbij. Het is crisis."