Hugo Broos: "Na een kwartier zagen we al dat er iets aan de hand was tegen Ghana"

"Na een kwartier al zei ik tegen mijn assistent Cedomir Janevski dat we ons niet meer zenuwachtig moesten maken en achterover konden leunen op de bank. Want Ghana zou zeker winnen. De scheidsrechter floot zowat alles tegen ons, je kan het je niet voorstellen."

Hugo Broos keert zaterdag met een bijzonder wrang gevoel terug naar België. Niet omwille van de nederlaag, maar omwille van de prestatie van de scheidsrechter. "Het lag er te vingerdik op. De fase van de strafschop zegt alles, maar het was niet moeilijk om te zien. Er was duidelijk meer aan de hand."

Zuid-Afrika verloor zondag met 1-0 van Ghana in groep G van de Afrikaanse WK-kwalificaties. Zuid-Afrika is daardoor uitgeschakeld, want hoewel het evenveel punten en hetzelfde doelsaldo als Ghana heeft, zorgde die ene goal - een dubieuze strafschop - ervoor dat Ghana door mag naar de laatste ronde met 1 goal meer gemaakt.

"89% van foute beslissingen was tegen Zuid-Afrika"

In de 33e minuut kwam Ghana uiteindelijk op voorsprong dankzij een zeer betwistbare penalty. "Daarna hielden de Ghanezen zich een beetje in, maar de scheidsrechterlijke beslissingen bleven vooral tegen ons", vertelt Hugo Broos.

"En na de pauze was het een mirakel dat wij nog enkele kansen kregen, want zowat elke aanval werd afgefloten of afgevlagd."

Zuid-Afrika heeft een officiële klacht ingediend tegen de scheidsrechter en hoopt zo om het duel nog te herspelen.

Het denkt daarbij aan de kwalificaties voor het WK 2018 toen het zelf een duel tegen Senegal moest herspelen nadat bleek dat de Ghanese ref bepaalde beslissingen had genomen om weddenschappen te laten uitkomen.

"De CEO van onze voetbalbond kon al een stuk inkijken van het rapport van de matchcommissaris. Hij zei dat 68% van de beslissingen van deze scheidsrechter fout waren, terwijl de FIFA een marge laat van 15% om van een goede prestatie te spreken", zegt Broos

"En 89% van die 68% foute beslissingen was in het nadeel van Zuid-Afrika."

Hugo Broos leeft dus in de hoop binnenkort opnieuw naar Zuid-Afrika te reizen om de match tegen Ghana opnieuw te kunnen spelen. Al stelt er zich ook in dat geval wel een probleem. De tijd dringt.

"De vraag is wanneer", zegt Broos. "De Afrika Cup komt er aan in januari en in maart worden ook hier de barrages afgewerkt met de 10 landen (groepswinnaars) die strijden voor 5 plaatsen in Qatar. Dus het moet ervoor. Maar ik heb het volste vertrouwen in de FIFA."