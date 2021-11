Hockey-interlands tussen Nederland en België verplaatst naar Amstelveen

De wedstrijden, op 26 en 28 november, zouden oorspronkelijk in Rotterdam gespeeld worden. Door de strenge coronamaatregelen in Nederland zal er achter gesloten deuren worden gespeeld.



De Nederlandse hockeybond stelde na overleg met de Internationale Hockeyfederatie (FIH) dat het eenvoudiger is de wedstrijden in het Wagenerstadion te spelen waar alle materialen aanwezig zijn om het lege stadion aan te kleden.



Ook is het terrein in Amstelveen makkelijker af te sluiten, oordeelde de bond. Hockeyfans die al een kaartje hadden voor de duels in Rotterdam krijgen hun geld terug.