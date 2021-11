Eden Hazard en Romelu Lukaku trainen weer bij hun clubs

Maar de 2 vooraanstaande Rode Duivels betraden wel het trainingsveld van hun respectieve clubs: Chelsea meldde gisteren dat Lukaku een stapje verderstaat in zijn revalidatie. De recordspits van de Rode Duivels, die zich een kleine maand geleden blesseerde in de Champions League tegen Malmö, trainde gisteren solo op het grasveld.



Eden Hazard is op zoek naar zijn beste vorm bij Real en bij de Duivels en mocht van Roberto Martinez Wales aan zich laten voorbijgaan. De België-aanvoerder kwam vanochtend alweer in actie met zijn teammaats in de Spaanse hoofdstad.