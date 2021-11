Chicago Bulls geven hun visitekaartje af op bezoek bij de LA Lakers

Voor de Chicago Bulls, die al 8 matchen niet meer gewonnen hadden op bezoek bij de Lakers, was het het tweede basketbalavondje op rij in Los Angeles. Zondag waren de Bulls al een maatje te groot voor de Clippers, maandag gingen ook de Lakers voor de bijl: 103-121.



Net als gisteren was ook nu DeMar DeRozan opnieuw goed bij schot voor de Bulls. DeRozan, afkomstig uit Los Angeles, maakte 38 punten, zijn hoogste score van het seizoen. Ex-Laker Lonzo Ball deed er 27 punten bij, waarvan 7 driepunters.



De Lakers speelden nog steeds zonder de geblesseerde LeBron James, die sukkelt met zijn buikspieren. Bij Chicago ontbrak center Nikola Vucevic. Die is al enkele dagen buiten strijd na een positieve coronatest.



Talen Horton-Tucker was de beste schutter bij de LA Lakers met 28 punten. Anthony Davis maakte 20 punten, maar werd in het 2e quarter wel uitgesloten na zijn tweede technische fout.