Bondscoach Martinez glimlacht na 1-1: "Ik wil enkel de tegengoal vergeten"

"Het was een redelijk goeie match met heel veel nieuwe gezichten die voor het eerst samenspeelden", reageerde aanvoerder Kevin De Bruyne bij rechtenhouder vtm.

"We hebben hier en daar fouten gemaakt, maar onze eerste helft was vrij goed. Sommige details gingen minder, maar op zich hebben we een redelijk goeie match gespeeld."

De tweede helft was wat magertjes. "We voelden dat zij blij waren met een punt, voor ons was er ook minder druk."

"Maar velen speelden hun eerste match en dat is niet slecht. We eindigen eerste in onze campagne. Oké, we wilden ook hier winnen, maar we hebben zoveel gewisseld."

Een van de nieuwe namen was Arthur Theate. "Ik ben trots, want dit was een groot moment", zei de debutant in de defensie.

"Die tegengoal is jammer, maar voor de rest neem ik enkel goeie herinneringen mee."

"Ik moet nog veel leren, maar de kleedkamer helpt me en de coach praat veel met mij."

"Ik zal er alles aan doen om er op het WK bij te zijn. Of ik dit niveau op termijn aankan? Ja, dat geloof ik."