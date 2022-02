Zuid-Korea voor de 10e keer op rij naar WK, lees hier de stand van zaken wereldwijd

Tabellen van geplaatste WK-landen:

De 10 groepswinnaars stoten door. De 10 runners-up gaan naar de play-offs, samen met de 2 hoogst geplaatste winnaars van een Nations League-groep, die niet in de top 2 finishten. Er zijn 3 sporen van 4 landen in de play-offs met elk halve finales en een finale, goed voor nog 3 WK-tickets.

12 landen strijden nog om 3 tickets in de barrages

De 6 beste tweedes zijn reekshoofd en spelen dus thuis. Er werden 3 sporen van 4 landen geloot, met per spoor halve finales, die in 1 wedstrijd worden gespeeld (24 maart) en een finale (29 maart) voor een WK-ticket. Italië en Portugal zitten in hetzelfde spoor.