Xhaët: "Antonia Delaere kan cruciaal worden voor de toekomst van de Cats"

"Nog te weinig nieuwe dingen gezien"

"Wat me wel wat zorgen baart bij Demory is dat hij enkel Frans praatte tijdens de match. Dat is een detail, want hij heeft genoeg adelbrieven en is het gewoon om vrouwen te coachen, maar Engels is toch de voertaal in het basketbal. Het Frans van de Cats zal wel goed genoeg zijn, maar als je vermoeid raakt, is het soms wel lastiger dan om exact te weten wat iemand bedoelt."

"Helemaal onlogisch is het allemaal niet. Er is de nieuwe coach en ze hebben bijna nog niet samen kunnen trainen. Het was slordig, te veel balverlies, er leek bijna geen ruimte en defensief waren er te veel gaten. Het leek soms ook alsof ze nieuwe instructies te graag wilden proberen. Julie Allemand bijvoorbeeld."

Maar dat deed het in de eerste twee matchen nog te weinig. "We hebben in mijn ogen inderdaad nog te weinig nieuwe dingen gezien. De Cats hebben in twee matchen maar een goeie helft gespeeld."

Na de nederlaag in de kwartfinales tegen Japan op de Olympische Spelen vond de Belgische basketbalbond het tijd voor frisse ideeën. Die moeten komen van de Fransman Valéry Demory. Hij begon deze week aan zijn taak met een nederlaag tegen Bosnië en winst tegen Duitsland in de EK-kwalificaties.

Wat me wel wat zorgen baart bij Demory is dat hij enkel Frans praatte tijdens de match.

Delaere, Resimont, Lisowa

Een aantal nieuwe speelsters traden uit de schaduw. Dé revelatie tegen Duitsland was Antonia Delaere. Ze scoorde 17 punten (alleen Meesseman deed beter), gaf 2 assists, plukte 5 rebounds en miste geen enkel shot.

Delaere was er al als basisspeelster bij sinds het EK 2017, maar treedt na het vertrek van Kim Mestdagh, Ann Wauters en Marjorie Carpréaux nu pas uit de schaduw.

"Ik denk niet dat er een speelster is die zo een progressie heeft gemaakt bij de Cats dan zij", zei Dennis Xhaët. "Ze is echt een allroundspeelster offensief en defensief. Een teamspeelster ook. En haar basketbal-IQ is heel hoog."

"Het enige waar ze nog aan moest werken was haar techniek bij het schieten. Dat heeft ze de laatste jaren duidelijk gedaan. Haar stijl is ook heel leuk om naar te kijken."



"Ondertussen wordt het duidelijk dat zij meer en meer een dragende speelster wordt voor de Cats en dat ze cruciaal gaat worden voor het succes van de Cats in de toekomst."



We pikken er nog twee nieuwe gezichten uit. Te beginnen met Laure Resimont, speelster van Kangeroes Mechelen van 1,85m. "Ze moet zich nog wat meer tonen bij de Cats, maar zij is echt een kanon. Scoren is haar tweede natuur. Resimont gooit er in de Belgische competitie 25 punten per match in."

De 20-jarige Maxuella Lisowa-Mbaka (foto) van Castors Braine viel tegen Duitsland dan weer op door haar gezonde agressie en energieke stijl. "Dat is het soort pit dat je in een ploeg nodig hebt. Ze was niet onder de indruk, ook omdat ze perfect wist wat haar rol was en wat ze moest doen."