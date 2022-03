WK voetbal in Qatar: met Canada kennen we de 20e deelnemer

Tabellen van geplaatste WK-landen:

Dinsdag barragewedstrijden, laatste match in juni door oorlog

In spoor B kenden we met Polen al 1 finalist, omdat tegenstander Rusland uit de voorronde is gegooid. Polen neemt het op tegen Zweden.

Italië is uitgeschakeld. Er komt dus geen clash met Portugal. Noord-Macedonië probeert een tweede keer te stunten.



De ontknoping van spoor A kennen we pas in juni. De matchen van Oekraïne zijn immers door de oorlog opgeschort.