WK voetbal in Qatar: Australië pakt voorlaatste WK-ticket

Tabellen van geplaatste WK-landen:

De winnaar van de Oceanische kwalificatie doet mee aan de "inter-confederatie-play-offs", samen met een CONMEBOL-, CONCACAF- en AFC-land. Die "inter-confederatie-play-offs" van 4 landen leveren 2 tickets op.

Australië pakte het eerste ticket door Peru te verslaan na strafschoppen. Costa Rica en Nieuw-Zeeland beslissen in een onderling duel nog over het laatste ticket voor het WK in Qatar.