Wellicht geen Australian Open voor Roger Federer: "Hij is nog niet fit"

Roger Federer heeft niet meer gespeeld sinds hij in juli verloor in de kwartfinales op Wimbledon. De 40-jarige Zwitser werd daarna nog maar eens geopereerd aan zijn knie en werkt sindsdien aan zijn herstel. De Australian Open in januari komt meer dan waarschijnlijk te vroeg voor de 20-voudige grandslamwinnaar.



"Op dit moment is de kans zeer klein dat hij kan spelen in Melbourne", zegt Ivan Ljubicic, de coach van Federer. "Hij werkt nog aan zijn herstel en Roger kennende zal hij alleen willen deelnemen wanneer hij 100 procent fit is en een kans heeft om het toernooi te winnen."



"Deelnemen aan de Australian Open is momenteel dus geen optie. Hij revalideert stap voor stap. Op zijn leeftijd moet je geduld oefenen. Hij herstelt niet meer zo snel als vroeger."



Federer en zijn eeuwige rivalen Rafael Nadal en Novak Djokovic tellen alle drie 20 grandslamtitels. Met zijn 40 lentes is de Zwitser de oudste van de drie, maar Ljubicic meent niet dat zijn pupil al aan stoppen denkt. "Hij wil nog tennissen. Ik heb niet het gevoel dat hij al aan afscheid nemen denkt", aldus Ljubicic.



Ook Federers concurrent Djokovic gaat mogelijk niet naar Australië. Algemeen wordt aangenomen dat de Serviër niet gevaccineerd is en mogelijk krijgen niet-gevaccineerden geen visum. Nadal zal er normaal gezien wel bij zijn in Melbourne.