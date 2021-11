Welke landen zijn al geplaatst voor het WK? En wie is veroordeeld tot play-offs?

Tabel van geplaatste WK-landen:

UEFA/Europa: België naar 3e WK op een rij

Wie mag er meedoen aan Europese play-offs?

De 10 tweedes van de Europese voorrondegroepen stoten door naar de play-offs in maart, samen met de 2 hoogst geplaatste Nations League-groepswinnaars die niet in de top 2 eindigden. De 6 beste tweedes zijn reekshoofd bij de loting op 26 november. Er worden 3 sporen van 4 landen geloot, met per spoor halve finales (24-25 maart) en een finale (28-29 maart) voor een WK-ticket. Portugal en Rusland zijn al zeker van de status van reekshoofd, Noord-Macedonië en Oostenrijk zeker niet. Zweden, Schotland, Wales en Tsjechië hebben ook al een barrageticket.

Elders in de wereld: Brazilië en Qatar

In de Zuid-Amerikaanse voorronde (CONMEBOL) mag de top 4 van de 10 deelnemende landen naar de Wereldbeker. De 5e speelt barrages met een vertegenwoordiger van de Aziatische, de Oceanische en de Midden- en Noord-Amerikaanse en Caraïbische bond. Dat zijn de zogeheten "inter-confederatie-play-offs" met 4 landen.



Brazilië is voorlopig als enige al zeker van een ticket in de top 4 van de CONMEBOL en plaatst zich voor de 22e keer voor het WK. Het land van Pelé, Romario en Ronaldo was er al altijd bij en won ook 5 keer de Wereldbeker.



Gastland Qatar is sowieso van de partij. Van de Aziatische confederatie (AFC) doen nog 4 of 5 landen mee. De CONCACAF (Noord- en Midden-Amerika en de Caraïben) heeft 3 WK-gangers, mogelijk een 4e. Oceanië (OFC) moet het met 0 of 1 vertegenwoordiger doen. Afrika (CAF) stuurt 5 landen uit.