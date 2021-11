Waarom Red Bull zich achter de oren krabt na Brazilië

Waarom liet de diskwalificatie voor Hamilton zo lang op zich wachten?

Lewis Hamilton heerste vrijdag in de kwalificaties, maar werd achteraf gediskwalificeerd. De achtervleugel op zijn Mercedes bood een oneerlijk voordeel.

De jury had meer dan 20 uur nodig om tot die conclusie te komen. Pas 2 uur voor de sprintrace kwam ze met de beslissing.



Omdat de jury heel zeker van haar zaak wou zijn. Verstappen en Hamilton spelen namelijk de hoofdrol dit seizoen. Een gevecht voor de groene tafel wilde ze koste wat het kost vermijden.

Daarom namen de stewards uitgebreid de tijd om Mercedes te ondervragen, om het onderdeel onder de loep te nemen, om het Duitse team opnieuw aan de tand te voelen en om met Verstappen te praten.

De Red Bull-rijder had de Mercedes aangeraakt, wat niet toegestaan is. Hij krijgt een boete van 50.000 euro in de bus.