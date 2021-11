Tot rolstoel gedwongen Louis van Gaal in tranen: "Ik ben een emotioneel persoon"

Van Gaal kwam vandaag in een golfkarretje het trainingsveld in Zeist opgereden. Volgens een woordvoerder van de Nederlandse bond (KNVB) is Van Gaal gisteravond uitgegleden toen hij zijn fiets neerzette bij het spelershotel.



"Louis kan niet lopen en zit in een rolstoel. Hij wil er alles aan doen om de wedstrijd van dinsdag te halen", luidt het. Over de diagnose wilde de man niets zeggen.

Van Gaal gaf later op de dag zelf toelichting. Hij maakt zich alvast geen zorgen, al ziet hij wel af. "Lichamelijk gaat het niet goed, maar coachen is verbaal en dat doe je met je brein."

"Ik heb veel pijn. Daarom zit ik in een rolstoel of zat ik in een buggy bij de training. Er zit een breukje in een bot."

Zou Van Gaal niet liever op zijn bed liggen om te herstellen? "De jongens en de staf willen dat ik blijf. Dat is heel positief en geeft me een goed gevoel", zei Van Gaal met tranen in zijn ogen. "Ik ben een emotioneel persoon."