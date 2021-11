Revelatie Lisowa imponeert bij de Cats: "Zo'n type hadden ze nog niet"

Kenners weten al langer dat Maxuella Lisowa Mbaka heel wat in haar mars heeft. Ze schitterde de voorbije jaren al meermaals op grote toernooien bij de jeugd. In 2016 werd ze verkozen tot MVP op het EK U16 in de B-divisie.



Twee jaar geleden imponeerde Lisowa ook op het WK U19 in Thailand. Met onder meer ook de zusjes Massey in het team schopte België het daar tot in de halve finales. Daarin bleek de VS nipt sterker, ondanks een glansprestatie van Lisowa: 21 punten, 6 assists, 4 rebounds en 2 steals.

VIDEO: Jonge Lisowa schittert tegen VS op WK U19

"Ze is overtuigd van haar eigen kunnen"

"Na dat WK heeft ze bij haar club wel even naast haar schoenen gelopen", weet Kris Meertens. "Ze maakte ook geen progressie meer. Ik denk dat dat misschien de reden is waarom Philip Mestdagh haar niet opriep. Nu is ze opnieuw zeer aanwezig bij Braine en zet ze weer stappen vooruit."



"Lisowa heeft de knop omgedraaid en beseft nu dat talent alleen niet volstaat. Er moet ook hard gewerkt worden. Nu is het voor de nieuwe bondscoach ook duidelijk dat ze in de selectie thuishoort."



De 20-jarige Lisowa bedankte voor dat vertrouwen met twee sterke prestaties: 7 punten in 10 minuten in de moeilijke match in Bosnië en zondag 5 punten en 4 rebounds in een dik kwartier tegen Duitsland. En vooral: één brok aanstekelijke energie op het veld.

Met haar sterke verdediging en haar energie lijkt Lisowa nu al zeker te zijn van haar plek in de rotatie. Kris Meertens