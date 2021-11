Plots is er doemdenkerij: hoe de sfeer rond Nederland in 48 dolle uren volledig keerde

Het zál toch niet? Zaterdagavond omstreeks tien uur leek het WK-ticket van Nederland binnen. Ondertussen zijn we een ongeziene implosie, een "freak accident" van de bondscoach en een veelbesproken politieke beslissing verder. Een sfeerschets uit kamp-Oranje, waar de feestroes plaatsmaakte voor twijfels.

Je hebt zo van die dagen... Zondagavond gleed Nederland-bondscoach Louis van Gaal ongelukkig uit, toen hij zijn mountainbike wegzette na de training. Het medisch bulletin: een breuk in zijn heup. En dus moest Van Gaal op de laatste oefensessie voor het cruciale duel tegen Noorwegen rondgevoerd worden in een golfkarretje. De pers stond hij - in tegenstelling tot zijn aanvoerder - met een internetverbinding te woord. Straks coacht de succescoach langs de zijlijn in een rolstoel. Gelet op de figuur-Van Gaal zou het normaal aanleiding zijn tot heel wat hilariteit. Maar door de snelle opeenvolging van ongelukken bij het Nederlandse elftal zien velen er zowaar een zoveelste slecht voorteken in. Wat een verschil met zaterdagavond rond de klok van tienen...

Louis van Gaal moest de pers op de webcam te woord staan.

Kaartenhuisje

Op dat moment leidt Nederland met een comfortabele 0-2-voorsprong in Montenegro, na goals van Memphis Depay. In de tribunes van het Pod Goricomstadion titelen journalisten alvast dat het WK-ticket binnen is, met dank aan het onverhoopte doelpuntenloze gelijkspel enkele uren eerder in Letland-Noorwegen. Bij de meegereisde fans kan de vreugde niet op. Maar plots slaat de sfeer helemaal om: Montenegro komt in 4 minuten tijd op gelijke hoogte, nadat de organisatie bij de bezoekers als een kaartenhuisje in elkaar gevallen was. Weg zeker WK-ticket. Tot overmaat van ramp blesseert ook verdediger Stefan de Vrij zich nog. Zijn ploegmaats zijn na afloop snoeihard in hun analyse: "Schandalig hoe we in de tweede helft speelden", klonk het onder meer bij aanvoerder Van Dijk.

Het gevoel en de stemming zijn omgeslagen na zoveel rampspoed achter elkaar. Sportjournalist Jeroen Kapteijns

In de stand blijft Nederland wel nog leider met 20 punten. Alleen naderde Turkije - dat nog naar Montenegro moet - tot op 2 stuks. En ook komende tegenstander Noorwegen hangt op hetzelfde aantal. Het is dus zomaar mogelijk dat Oranje vanavond naar de play-offs tuimelt. Of veel erger nog: met zekerheid het WK mist.

"De sfeer is omgeslagen", merkte journalist Jeroen Kapteijns, die de voorbije dagen in het spoor zat van Oranje voor de krant De Telegraaf. "Nochtans is er eigenlijk niet zoveel veranderd aan de uitgangspositie. Maar het gevoel en de stemming zijn nu anders na zoveel rampspoed achter elkaar."

Parallellen

Vorige week vrijdag was er namelijk al een eerste opdoffer. Het Nederlandse kabinet zette toen een streep door een uitverkochte Kuip voor de (blijkt nu) beslissende wedstrijd tegen Noorwegen. "Nochtans hadden de virologen dat niet geadviseerd", zucht Kapteijns. "Het was een eenzijdige beslissing van de politiek, 2 dagen voor een cruciaal WK-duel. Dit is enorm balen voor Oranje, want zo verdampt het thuisvoordeel helemaal."

Ik vond het opvallend dat Van Gaal toegaf dat hij al aan de wedstrijd tegen Ierland uit 2001 heeft moeten denken. Jeroen Kapteijns

Van Gaal toonde zich vanachter zijn webcam evenwel optimistisch over de kansen van Nederland. Ook al wordt er ondertussen druk de parallel getrokken met zijn eerste ambtstermijn bij de nationale ploeg. Toen miste Oranje het WK van 2002 na een vergelijkbare inzinking in de laatste rechte lijn. Op de voorlaatste speeldag tegen Portugal gaf het toen een dubbele voorsprong weg. En in de allesbeslissende partij tegen Ierland ging de ploeg van Van Gaal verrassend onderuit. "Ik vond het opvallend dat Van Gaal toegaf dat hij er al aan heeft moeten denken", aldus Kapteijns. "Maar de bondscoach toonde zich wel meteen weer positief over de kwaliteit van de groep. Alleen was die in 2001 ook heel groot..."

IJzervreters