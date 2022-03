Japan en Saudi-Arabië mogen naar WK, lees hier de stand van zaken wereldwijd

Tabellen van geplaatste WK-landen:

12 landen strijden nog om 3 tickets in de barrages

De 6 beste tweedes zijn reekshoofd en spelen dus thuis. Er werden 3 sporen van 4 landen geloot, met per spoor halve finales, die in 1 wedstrijd worden gespeeld (24 maart) en een finale (29 maart) voor een WK-ticket. Italië en Portugal zitten in hetzelfde spoor.



In spoor B kennen we met Polen al 1 finalist, omdat tegenstander Rusland uit de voorronde is gegooid. Polen neemt het op tegen de winnaar van het duel tussen Zweden en Tsjechië.



De ontknoping van spoor A kennen we pas in juni. De matchen van Oekraïne zijn immers door de oorlog opgeschort. Wel zullen Wales en Oostenrijk nu al uitmaken wie de finale mag spelen. Dat wordt dan tegen Oekraïne óf Schotland.