Op de Franse veldloopkampioenschappen heeft Jimmy Gressier gisteren met de aandacht lopen. Toen de 24-jarige atleet op de korte cross op weg was naar de zege, sprong hij aan de finish fluks over het gespannen lint. "Ik hou zoveel van de sport en van het publiek dat ik de show wel moest verzorgen in de slotmeters", reageerde Gressier na afloop.