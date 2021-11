Het Zuid-Afrika van Hugo Broos dient klacht in voor matchfixing in WK-voorronde

Door de nederlaag is Zuid-Afrika, dat gecoacht wordt door Hugo Broos, uitgeschakeld voor deelname aan het WK in Qatar volgend jaar. Het enige doelpunt van de partij kwam er na een licht toegekende strafschop door de Senegalese ref Maguette N'Diaye. Andre Ayew velde even voorbij het halfuur het lot van de Zuid-Afrikanen. Door de zege gaat Ghana als groepswinnaar door naar de laatste kwalificatiefase voor Afrikaanse landen op weg naar het WK. Enkel de 10 poulewinnaars plaatsten zich voor die laatste fase. Uiteindelijk mogen er 5 Afrikaanse landen naar het WK. Na de match was er veel commotie over de penalty. Ook bij Broos: "Ik ben helemaal niet tevreden met de scheidsrechter. Die stond Ghana toe op een agressieve manier te spelen."

"Precedent uit 2017: toen mochten we van FIFA herspelen tegen Senegal"

De Zuid-Afrikaanse bond vermoedt matchfixing. Tebogo Motlanthe, de CEO van de Zuid-Afrikaanse bond, gaf vanmorgen in een bericht op Twitter aan dat er een klacht zal ingediend worden bij de FIFA.



"De wedstrijdleiding heeft de partij beslist en zoiets mag niet gebeuren. We zullen enkele wedstrijdbeslissingen aanvechten. We voelen ons bekocht. Het gaat niet enkel om de penalty. Samen met een expert gaan we een sterk dossier voorbereiden. We kijken naar het precedent dat de FIFA in 2017 schiep toen het ons onze interland tegen Senegal liet herspelen."