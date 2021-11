Hamilton of Verstappen? Wie is in het voordeel in de laatste races?

Nu zondag: de allereerste Grote Prijs van Qatar

Komend weekend racen de coureurs in Qatar. Het circuit in Lusail is al jaren een vaste waarde voor MotoGP-races, nu strijkt de Formule 1 er voor het eerst neer.

In de archiefdoos van Qatar kunnen we dus niet duiken, terug naar het raceweekend in Brazilië dan maar.

Daar deelde Lewis Hamilton Max Verstappen een tik uit met zijn gloednieuwe en pijlsnelle Mercedes-motor. "Een raket", sprak Red Bull-adviseur Helmut Marko vol bewondering.

Niet dat hij zijn rijder afschrijft. "In de bochtige sectoren gaat Max nog altijd sneller", weet Marko. "Het is de enige manier om niet gepakt te worden op de rechte stukken."

Het rechte stuk in Qatar is een kilometer lang, een eitje voor Hamilton, maar het verlichte circuit van 5,4 km telt ook 16 bochten. En die spelen dan weer in het voordeel van Verstappen.

Conclusie: een dubbeltje op z'n kant. De pitstopstrategie zal wellicht de doorslag geven.