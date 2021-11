Experten willen indoor sportwedstrijden opschorten, ook minder publiek?

In de aanloop naar het Overlegcomité, dat woensdag bijeen komt om te beslissen over nieuwe maatregelen tegen het coronavirus, is maandag al uitgelekt wat het advies is van de expertengroep GEMS.



Voor activiteiten waarbij afstand en het dragen van mondmaskers niet gegarandeerd kunnen worden, zoals indoor contactsporten, pleit de GEMS ervoor om de activiteiten voor 3 à 4 weken op te schorten.



Na die periode zou de coronapas enkel nog geldig zijn voor gevaccineerden of mensen die genezen zijn na een besmetting. Er zou ook getest moeten worden bij het binnengaan.



Voor outdooractiviteiten zoals grote sportevenementen adviseert de GEMS het gebruik van het Covid Safe Ticket, gecombineerd met mondmaskerplicht en de afstandsregel. Dat laatste zou wel eens kunnen betekenen dat bij bepaalde activiteiten het aantal toeschouwers teruggeschroefd moet worden.



Bij de Pro League, de vereniging van Belgische profclubs in het voetbal, wordt alvast sceptisch gereageerd. "CST, mondmasker én buiten lijken ons voldoende", klinkt het.



"Afstand houden en dus minder publiek in de stadions, zoals de GEMS vraagt, lijkt ons niet nodig. In het begin van het seizoen zijn er afspraken gemaakt na lang en constructief overleg, wetende dat er waarschijnlijk een moeilijke herfst zou aankomen. Alsnog verstrengen, lijkt ons niet opportuun."