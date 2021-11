Charlotte Hornets smeren Warriors hun 2e nederlaag van het seizoen aan

Geen warme thuiskomst dus voor Golden State-ster Stephen Curry in Charlotte, de stad waar hij opgegroeid is. Curry was wel goed voor 24 punten en 10 assists, maar de Warriors moesten de zege aan de thuisploeg laten: 106-102.



Bij de Hornets maakte Miles Bridges 22 punten, LaMelo Ball deed er 21 punten bij. De matchwinnaar was Terry Rozier, die al zijn 20e punten in de 2e helft maakte en de wedstrijd besliste met twee rake vrijworpen.



Door de nederlaag van de Warriors zijn de Phoenix Suns nu het team met de langste zegereeks. De Suns, de verliezende NBA-finalist van vorig seizoen, boekten tegen Houston hun 8e overwinning op een rij: 89-115.



De LA Clippers zagen dan weer een einde komen aan hun reeksje van 7 zeges op een rij. Voor eigen publiek gingen de Clippers met 90-100 onderuit tegen de Chicago Bulls, die konden rekenen op een ontketende DeMar DeRozan (35 punten).