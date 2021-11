Ook kleinere clubs klagen: "De jacht op het Belgische profvoetbal is ingezet"

Vanaf 1 januari zou er een grote belastingverschuiving in het Belgische voetbal komen. Het zijn vooral onze topclubs die miljoenen dreigen te verliezen.

Zo zullen belastingkortingen geplafonneerd worden en enkel nog gebruikt mogen worden voor de lonen en begeleiding van jonge, zelf opgeleide sporters en voor de bouw en renovatie van stadions.

Niet meer voor de lonen van de toppers dus. Op dit moment moeten clubs slechts 20% van de normale belastingen betalen op spelerslonen. Met de overige 80% mogen ze doen wat ze willen. Maar dat gaat dus veranderen.

Zo haalde Anderlecht op de spelerslonen van het seizoen 2019-2020 een fiscaal voordeel van 15 miljoen euro en Club Brugge 11,9 miljoen euro. Dat zou vanaf 2022 beperkt worden tot 4 miljoen.

Ook voor Standard, Gent en Genk komt het verlies neer op meer dan 5 miljoen. Voor de kleinere clubs zou de wet wel nog meevallen, omdat ze qua spelerslonen onder de 4 miljoen euro zitten.



Toch kijken ook die kleinere clubs met grote ogen naar het voorstel dat de politiek in petto heeft.

"Als wat nu op tafel ligt effectief realiteit wordt, zal dat regime sowieso ook voor een cub als Union een nadeel zijn", zei CEO van Union Philippe Bormans vandaag in De 7e dag.

"We hebben een sterke Belgische competitie en in ons hele land hebben we een heel goed jeugdverhaal. Onze Rode Duivels staan 1e op de wereldranglijst en hebben zich gisteren alweer geplaatst voor een groot toernooi. Dat hangt allemaal samen, dat is 1 verhaal."

"Ik hoop dat de politiek dat inziet, want de jacht op het profvoetbal is ingezet. Zoveel is duidelijk. Iedereen wil scoren voor zijn kiezerspubliek. Elke politicus die straf uit de hoek wil komen, lanceert een voorstel en dat gebeurt zonder dossierkennis."

"Ik ga me niet over individuen en ministers uitspreken, maar we lezen de laatste tijd zoveel uitspraken van politici... Als dit voorstel om het regime te hervormen het haalt, zal dat een zwarte dag voor het Belgische voetbal zijn, een echte mokerslag."