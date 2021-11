Na 5 jaar in de schaduw plots weer een winnaar: een dag in het spoor van Lars van der Haar

Bekijk de reportage uit Sportweekend:

"Het zat er aan te komen", zegt Lars van der Haar over zijn zege op het EK. "De vraag was vooral waar. Dat die eerste zege dan nog eens lukt voor eigen publiek op de VAM-berg maakt het helemaal af."

Van der Haar is zeker geen veelwinnaar en voor zijn grootste successen moeten we al 5 jaar terug in de tijd. Toen won hij wereldbekerwedstrijden en werd hij al eens Europees kampioen. Het deert hem niet.

Van der Haar: "Ik ben er gewoon heel blij mee. Al is het wel wennen dat ik nu in iets wits rondrijd. Oh, ben ik dat?"

Zijn fans zijn er in elk geval ook enorm blij mee. Na de cross in Niel hangen ze 2 uur na de finish nog rond zijn camper.

"Het plassen wilde maar niet lukken tijdens de dopingcontrole", lacht Van der Haar. "Ik kon gewoon niet. Bedankt dat jullie wilden wachten."