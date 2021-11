Mooi moment in Kortrijk: Ann Wauters gehuldigd met shirt en staande ovatie

Ann Wauters is 41. Na de verloren kwartfinale op de Olympische Spelen tegen Japan zette de meest gelauwerde Belgische basketbalspeelster aller tijden een punt achter een geweldige carrière.

Vanmiddag, net voor het duel tussen de Belgian Cats en Duitsland in de Lange Munte in Kortrijk, is Wauters in de bloemetjes gezet. Ze kreeg een ingelijst shirt overhandigd met daarop het nummer 131, voor het aantal interlands dat ze voor ons land speelde.

Een staande ovatie van een uitverkochte zaal kreeg Wauters er gratis bovenop.

"Ann Wauters is in alles een pionier geweest voor het Belgische vrouwenbasketbal. Ze was een trekker voor de jonge meisjes in ons land", gaf Sporza-host Christophe Vandegoor commentaar bij de huldiging.