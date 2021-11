Miami mag opnieuw vieren, LA Clippers boeken 7e overwinning op rij in NBA

In het Staples Center, Los Angeles, mocht het publiek voor de zevende keer op rij vieren. Niet voor de Lakers, wel voor het kleine broertje: de LA Clippers. De ploeg klopte onder leiding van Paul George de Minnesota Timberwolves en evenaart zo de winstreeks van de Golden State Warriors.

In het derde quarter maakte Miami het verschil met dank aan een ijzersteke Duncan Robinson aan de driepuntlijn. Samen met zijn 21-jarige maatje Tyler Herro (27 punten, 8 rebounds, 2 assists) bouwde hij een kloof van 16 punten uit, die Utah niet meer kon dichten. Eindstand: 111-105.

Na drie verloren partijen tegen de Lakers, Clippers en Nuggets, heeft Miami Heat nog eens kunnen winnen. Op verplaatsing in Salt Lake City was Utah Jazz het kind van de rekening.

76ers op een dwaalspoor

Na een sterke start zakken de Philadelphia 76ers wat weg in de Eastern Conference. Het verlies tegen de Indiana Pacers was al de 4e nederlaag op rij, waardoor de Sixers wegzakken naar - een voorlopige - 6e plaats in de stand.

Onder leiding van een ijzersterke Tobias Harris (32 punten, 11 rebunds, 3 assists) kwamen de Sixers op 6 punten met nog 2 minuten op de klok. Maar de Pacers konden die kleine voorsprong vasthouden tot de buzzer. Resultaat: 113-118.