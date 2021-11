Kim Clijsters kan (nog) geen vertrouwen tanken op World Team Tennis

Sinds Kim Clijsters iets meer dan 2 jaar haar tweede comeback aankondigde, wacht ze nog altijd op een eerste officiële zege. De World Team Tennis mag dan wel geen officieel toernooi zijn, het was wel een uitgelezen kans om haar vertrouwen op te krikken.

In de World Team Tennis nemen 2 teams het tegen elkaar op in twee enkelspelen (mannen en vrouwen) en drie dubbelspelen (mannen, vrouwen en gemengd). Clijsters nam het in het enkelspel voor New York Empire op tegen Amanda Anisimova.

De 20-jarige Amerikaanse maakte een jaar geleden furore op Roland Garros, waar ze het tot de halve finales schopte. Ze klopte toen ook op de deur van de top 20, al zakte ze dit seizoen weer weg.

Clijsters en Anisimova gaven elkaar weinig toe, maar bij 4-3 moest Clijsters serveren om in de match te blijven. Eén flits van Anisimova op breakpunt volstond om de zege binnen te halen.

In het dubbelspel met Flipkens herhaalde de geschiedenis zich: het Belgische duo verloor met 3-5 tegen het koppel Anisimova/Maria. In het gemengd dubbel wist Flipkens aan de zijde van Darian King wel te winnen.

In de eindafrekening haalden de Orange County Breakers het met 22-17. De komende dagen speelt New York Empire nog een paar keer, onder meer tegen de Chicago Smash van Sloane Stephens.