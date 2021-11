IN BEELD: Kippenvel bij het afscheid van MotoGP-legende Valentino Rossi

Omdat de wereldtitel al was uitgedeeld aan Fabio Quartararo stond de laatste race in Valencia helemaal in het teken van het afscheid van de 42-jarige Valentino Rossi.

Met 9 wereldtitels verspreid over 26 jaar zwaait Rossi af als een van de grootste, misschien wel de allergrootste motorrijders uit de geschiedenis.

Hoewel hij al een paar jaar geen hoofdrol meer speelde, eindigde Rossi in zijn 432e en laatste Grote Prijs toch nog eens in de top 10. Na de finish kreeg "The Doctor" van al zijn collega's en de aanwezige motorsportfans een staande ovatie.

Rossi ging, omringd door de crew bij Yamaha, op zijn motor staan om boven de massa uit te stijgen. Vervolgens werd hij op handen de pits ingedragen, zijn pensioen tegemoet drijvend.