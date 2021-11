Emma Meesseman: "Wist niet dat ik het publiek zo gemist had"

Meesseman: "De aanpassing aan de nieuwe coach is nog redelijk groot"

Sommige dingen veranderen niet. Emma Meesseman was opnieuw bepalend voor de Cats. Met 25 punten eindigde ze de match tegen Duitsland als topschutster.

"Ik vind het moeilijk om te zeggen wat het probleem was voor de rust. We weten dat we ons beste spel spelen als we tempo maken. In de kleedkamer hebben we dat nog eens aangehaald en na de rust was het veel beter en zat er meer tempo in."

"De aanpassing aan de nieuwe coach is ook wel redelijk groot. Hij kent ons nog niet super goed natuurlijk. En de helft van de ploeg is ook nieuw. Er zijn veel jonge speelsters bij en die zijn wat afwachtender. Het is dus allemaal nog wat zoeken. Maar het blijft basketbal en dat vergaten we gewoon soms een beetje te spelen."

Behalve om de einduitslag stapte Meesseman uiteindelijk om nog een andere reden met een goed gevoel van het parket. "Ik wist niet dat ik het publiek zo gemist had. Het was super fijn."

"Tijdens de match keek ik soms in het publiek en dat gaf een zalig gevoel. Zo hadden de Olympische Spelen eigenlijk ook moeten zijn. Het deed deugd om te kunnen spelen in eigen huis voor mensen die je kent."