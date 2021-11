"Erger dan die tegengoal was de prestatie van Hazard: triest om te zien"

Het was misschien op voorhand een formaliteit, maar door een zege tegen Estland zijn de Rode Duivels officieel zeker van deelname aan het WK in 2022. Sporza-commentator Peter Vandenbempt zag een "prima prestatie" van de Belgen, met De Bruyne als uitblinker en Hazard als zorgenkindje.

Toen de Belgen zich kwalificeerden voor het WK 2014, na zoveel jaar zonder groot toernooi, was de ontlading enorm. Nu was het maar gewoontjes en dat hebben de Belgen zelf afgedwongen. Die gewenning is een compliment, want iedereen vindt het vanzelfsprekend dat de nummer 1 van de wereld zich plaatst voor het WK. Ook bij andere toplanden is dat geen groot nieuwsfeit. Met 5 grote toernooien op een rij doet Martinez wel beter dan Guy Thys, al was het toen moeilijker, omdat er maar 8 in plaats van 24 landen naar het EK mochten en 24 in plaats van 32 naar het WK. Je mag er zeker niet smalend over doen, maar naast grote landen als Frankrijk, Duitsland of Portugal staan bijvoorbeeld ook Zwitserland, Rusland of Kroatië in dat rijtje, dus zo'n ongelooflijke wereldprestatie is het ook niet.

Tegengoal zal ondergesneeuwd raken, maar mag je niet wegbezemen

Zoals in alle kwalificatiewedstrijden waren de Belgen scherp en gefocust. Het eerste halfuur was goed, met veel kansen en ook wat pech. Nadien ging de scherpte wat weg, zowel vooraan als achteraan. Het was geen 8-1 zoals de vorige keer, maar het was toch prima gedaan. In de tevredenheid over de kwalificatie zal die tegengoal van Estland misschien ondergesneeuwd geraken, maar we mogen ze ook niet wegbezemen. Het was ook niet alleen die goal, maar er waren ook 2, 3, 4 kansen erbovenop. Je kunt zeggen dat dat concentratieverlies is en dat dus niet erg is. Alleen zagen we dat helaas ook in de matchen die er wel toe doen. Dan is dat kwalijker dan tegen Estland, waartegen je zelf ook 3 of 5 keer scoort.

Martinez is altijd op zijn hoede voor de tegenstander, daarom geeft hij vertrouwen aan de gevestigde waarden. Peter Vandenbempt

Martinez selecteert jongeren, maar brengt ze mondjesmaat

Ook al was het "maar" tegen Estland, toch was het geen verrassing dat Roberto Martinez voor de ervaring heeft gekozen. Hij haalt die jonge spelers wel bij zijn selectie, maar brengt ze maar mondjesmaat. Later in ieder geval dan wij zelf vinden dat zou moeten, zoals bijvoorbeeld bij een De Ketelaere. Waarom kun je het tegen Estland achterin niet met een Faes of Theate proberen? Maar zo zit Martinez niet in elkaar. Hij is altijd op zijn hoede voor de tegenstander. Tegen Wales dinsdag verwacht ik wel een heel ander elftal, al houdt de bondscoach ook graag vast aan die nummer 1-positie en wil hij die met hand en tand verdedigen. Dat zal in zijn achterhoofd zeker meespelen. Omdat Wales nog 2e moet worden, is het ook geen vrijblijvende match, dus een goeie test. Iemand als Saelemaekers verwacht ik dinsdag toch in de basis. Hij viel ook gisteren weer in met pit, complexloos. Hij heeft geen last van plankenkoorts en heeft geen tijd nodig om zich aan te passen. Bovendien speelt hij toch zeer regelmatig bij Milan, een van de topteams in de Serie A. Dat is allemaal veelbelovend.

Alexis Saelemaekers viel snedig in tegen Estland.

Triest om Hazard te zien, maar het kan snel veranderen

Saelemaekers kwam in de ploeg voor Eden Hazard. Eigenlijk was de prestatie van de aanvoerder nog erger dan de tegengoal. Hazard verstopte zich niet en wou acties maken, maar het was triest om te zien. Met als negatieve uitschieter zijn 2 kansen, zeker die in de eerste helft, toen hij knullig de bal uit zijn voeten liet nemen. Zijn gebrek aan matchritme zal zeker spelen. We zagen in de Nations League al hoe de versnelling ontbrak en hoe hij zijn acties vooral in de breedte maakte. Nu kregen we de bevestiging. We kunnen alleen hopen dat hij het komende jaar veel speelminuten kan maken. Enkel zo kunnen we zien of hij weer in de buurt kan komen van de Hazard van het WK 2018. Het kan gelukkig heel snel veranderen. Een blessure van een basisspeler en je komt weer boven water. Misschien ziet de wereld er in februari al anders uit. Kijk naar Bernardo Silva. Die wou in de zomer nog weg bij Manchester City omdat hij zo weinig kansen kreeg, nu is hij al het hele seizoen hun beste man. Als het in de zomer nog altijd uitzichtloos is voor Hazard, kan hij nog altijd naar een goeie club verhuizen. Dan heeft hij nog genoeg tijd om wedstrijdfit te geraken tegen het WK in november.

In de Nations League zagen we al hoe de versnelling bij Hazard ontbrak en hij vooral acties in de breedte maakte. Gisteren was hiervan de bevestiging. Peter Vandenbempt

De Bruyne zal de grote leider zijn in Qatar

In schril contrast met Eden Hazard stond de prestatie van Kevin De Bruyne. Hij was de motor in de controletoren. Tegen Manchester United zagen we al ineens weer de oude De Bruyne en nu opnieuw. Het heeft wel een tijd geduurd. De Bruyne heeft een stevige prijs betaald voor het risico dat hij nam om te spelen in de kwartfinales van het EK. Maar als we moeten vrezen dat een deel van de gouden generatie over een jaar te oud zal zijn, dan is die vrees er zeker niet als het De Bruyne betreft. Als hij gespaard blijft van blessures, zal hij in Qatar de grote leider zijn. Peter Vandenbempt