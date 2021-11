Vettel grapt: "Nu ga ik de achtervleugel van Hamilton aanraken"

Max Verstappen kreeg gisteren een boete van 50.000 euro in de bus omdat hij in Brazilië de achtervleugel van zijn grote concurrent Lewis Hamilton had aangeraakt.

"Nu ga ik die een keer aanraken", grijnsde Sebastian Vettel toen hij zijn Aston Martin achter de Mercedes van de titelverdediger parkeerde.

"Grapje! Ik probeer de voorvleugel. Die kost me misschien maar 25.000 euro."