Tom Meeusen en Felipe Orts dolblij met podiumplek: "Heimelijk heel trots"

Het applaus voor de tweede van de wedstrijd, Tom Meeusen, was nog groter dan voor winnaar Laurens Sweeck in Leuven, toen die het podium betrad.

"Het is al heel lang geleden dat ik nog eens op een podium mocht staan na een televisiecross. Eigenlijk had ik niet meer verwacht dat dit me nog ging lukken, al liet het deelnemersveld het vandaag wel een beetje toe", zei Meeusen.

Onder meer Toon Aerts, Quinten Hermans, Eli Iserbyt en Europees kampioen Lars van der Haar lieten de cross in Leuven links liggen voor de WB-cross in Tabor.



"Ik ben heimelijk wel heel trots dat ik hier nog eens sta", straalde Meeusen, met zijn 33 jaar de oudste deelnemer op het militair domein in Heverlee.



"Ik zat net iets te ver in het groepje om iets te ondernemen op de tempoversnelling van Sweeck. Vanaf dat moment wist ik dat een tweede plaats het hoogst haalbare zou zijn. Het was wel de bedoeling dat er iemand van de ploeg op het podium zou staan vandaag, want dit was een thuiscross."