Supertalent Carlos Alcaraz wint Next Gen Finals op imposante wijze

De 18-jarige Spanjaard, topreekshoofd in Italië, versloeg de Amerikaan Sebastian Korda (ATP 39) in de finale in drie sets: 4-3 (5) 4-2 en 4-2. Op dit toernooi wordt er namelijk in een nieuw format naar vier gewonnen games gespeeld.

Alcaraz, die bekend staat als "de nieuwe Nadal" won dit jaar op gravel in de Kroatische stad Umag zijn eerste toernooi op de ATP Tour. Hij haalde als qualifier de tweede ronde op de Australian Open en drong op Roland Garros via de kwalificaties door tot de derde ronde.

Voor de US Open hoefde de Spaanse tiener geen kwalificaties meer te spelen. Hij wist in New York de kwartfinales te halen, onder meer dankzij een zege op Stefanos Tsitsipas, de huidige nummer 4 van de wereld.

Alcaraz volgt Jannik Sinner op, de Italiaan die in 2019 de vorige editie van de Next Gen Finals won.