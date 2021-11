Straffe inhaalrace van Hamilton, maar Verstappen sprint wel weg in WK-stand

Lewis Hamilton (Mercedes) heeft het spektakel verzorgd in de sprintrace van de GP in Brazilië. Na een diskwalificatie haalde hij in een halfuur maar liefst 15 auto's in. Punten leverde het hem niet op. En dus loopt Max Verstappen (Red Bull) wat verder uit in de tussenstand. Hij finishte als 2e, na Valtteri Bottas (Mercedes).