Oranje-spelers vlijmscherp na debacle: "Schandalig hoe we tweede helft speelden"

Van Dijk: "Schandalig"

"Het moet dan maar dinsdag in een leeg stadion. Tegen Noorwegen moeten we vertrouwen houden in ons kunnen en alles geven, maar het moet zeker beter dan vandaag."

"Als we in balbezit zijn, moeten we de verdedigende middenvelder in positie houden. Dat dit gebeurt, is misschien toch door gemakzucht."

"Ik weet even niet wat te zeggen. Het is schandalig hoe we de tweede helft gespeeld hebben. We wouden allemaal de bal, allemaal scoren en aanvallen. Als de organisatie niet goed is, dat vallen er ruimtes."

Het was aanvoerder Virgil Van Dijk die als eerste voor de microfoon van de NOS verscheen na het 2-2-gelijkspel in Montenegro en de reactie van de verdediger liet weinig aan de verbeelding over.

Depay: "Kinderlijk"

Ook de maker van twee doelpunten, Memphis Depay, was zichtbaar aangeslagen. "Dit is een harde dreun. We doen onszelf te kort, de fans te kort. Het is zonde, we werken hard en hadden het in eigen hand, maar geven het weg in tien minuten. Dat is super dom. Daar ga je van zuchten."

"Het spel was niet zo goed, maar we stonden 0-2 voor. Dan doe je toch iets goed. Tot op het einde, toen we naar achter begonnen te lopen en vergaten druk te zetten. Als je 0-2 voor staat en dat weggeeft, dan is dat gewoon kut."

Volgens Van Dijk speelde Oranje te aanvallend, volgens Depay net niet aanvallend genoeg. "Mijn menig is dat we niet achteruit mochten trekken. Dit is kinderlijk. Dinsdag is het van moeten en weten we wat ons te wachten staat. Daar ga ik vanavond even over moeten nadenken."