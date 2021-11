Oranje rekent, Italië bibbert: hoe liggen de kaarten voor de laatste speeldag?

De WK-kwalificatie heeft nog één speeldag in pacht. Italië moet het Zwitsers doelpuntensaldo vrezen, Denemarken gaat op zoek naar 30/30 en de Nederlanders spelen met vuur voor het WK 2022 in Qatar. Wat staat er nog op het spel op de slotspeeldag? Lees hieronder het overzicht van elke poule.

Enkel de eerste van elke groep plaatst zich rechtstreeks voor het WK

De tweedes moeten in maart nog play-offs spelen



Groep A: Portugal en Servië vechten het onderling uit

In groep A staan Portugal en Servië samen autoritair aan de leiding met 17 punten. Als Servië nog een kans wil maken op een rechtstreekse kwalificatie zal het op de slotspeeldag moeten winnen tegen Ronaldo en co. Door een beter doelpuntensaldo van de Portugezen heeft de ploeg van coach Fernando Santos genoeg met een gelijkspel.

Groep B: Spanje heeft lot in eigen handen

Ook in Groep B komen er nog maar 2 ploegen in aanmerking om aan het WK deel te nemen. Spanje leek lang in vieze papieren te zitten. Gelukkig voor La Roja struikelde hun rechtstreekse concurrent Zweden gisteren over Georgië. Het wipte zo gezwind naar de leiding van de poule. Een overwinning of gelijkspel in eigen huis tegen de Zweden volstaat nu om tickets naar Qatar te boeken. De Zweden moeten winnen om het ticket uit de handen van de Spanjaarden te rukken.

Groep C: Italië moet Zwitsers doelpuntensaldo vrezen

Een extra hupje mocht Jorginho niet maken na zijn penalty vrijdag. De Italiaanse EK-revelatie vergat in de allerlaatste minuut om Zwitserland vanaf de stip de doodsteek toe te kennen. Beide ploegen blijven zo met 15 punten aan de leiding van Groep C. Als de Zwitsers alsnog over Italië willen wippen, moeten ze minstens één punt meer pakken op de slotspeeldag. Óf met een grotere marge (van minstens 2 goals) winnen dan Italië tegen Bulgarije.

Jorginho houdt het spannend in Groep C.

Groep D: Frankrijk mag titel verdedigen in Qatar

Regerend wereldkampioen Frankrijk is wel al zeker van een plekje in het Qatarese toernooi. De Fransen draaiden Kazachstan gisteren met een monsterscore van 8-0 door de gehaktmolen. Zo bezegelden ze hun koppositie in Groep D met een rechtstreeks ticket voor het WK. Finland en Oekraïne bikkelen nog voor een plekje in de play-offs. Finland heeft voorlopig het voordeel met een buffer van 2 punten. Oekraïne kan dus enkel doorstoten naar de play-offs als het wint tegen Bosnië en Herzegovina én Finland verliest punten tegen Frankrijk.

Groep E: Wie volgt er onze Rode Duivels?

Een zege tegen Estland leverde gisteren een WK-ticket op voor onze Rode Duivels. Wales en Tsjechië zijn in de groep van de Belgen nog de enige landen die in aanmerking komen voor een ticket voor de play-offs. Wales heeft een kloofje van drie punten op Tsjechië, maar neemt het in de volgende wedstrijd wel op tegen de Rode Duivels. Tsjechië moet dus zelf winnen tegen Estland en hopen dat Wales verliest tegen onze landgenoten.

Qatar lonkt voor onze Rode Duivels.

Groep F: 30 op 30 voor Denemarken?

De kogel is door de kerk in Groep F. Denemarken mag op zoek gaan naar een hotel op Qatarese bodem. Schotland mag op zijn beurt al beginnen voor te bereiden voor de play-offs. Toch trekken de Denen niet op een plezierreisje richting Schotland. 30 op 30? Als Kjaer en co de prestigewedstrijd tegen het nummer 2 van de poule maandag kan winnen, gaat het zowaar met een perfect rapport naar het WK van volgend jaar.

Groep G: Rekenwerk voor oranje

Oranje speelt met vuur. Gisteren zat Nederland al met 1 been op het vliegtuig naar Qatar, maar een Montenegrijnse remonte besliste daar anders over. Het blijft dus tot de laatste speeldag spannend in Groep G. Nederland (20 ptn), Turkije (18 ptn) en Noorwegen (18 ptn) zijn nog steeds in de running voor Qatar. Oranje en Noorwegen mogen elkaar dinsdag onderling bekampen. Turkije trekt op zijn beurt naar de Nederlandse kwelduivel, Montenegro. De enorme kloof in het doelpuntensaldo betekent in feite dat Nederland genoeg heeft aan een gelijkspel tegen Noorwegen om zich rechtstreeks te kwalificeren. Als ze dat niet doen én Turkije wint, lopen ze zelfs de play-offs mis. Turkije staat gelijk met Noorwegen, maar een minder doelpuntensaldo degradeert hen momenteel naar de 3e plaats. De Turken weten dus dat er achter een overwinning op Montenegro minstens een play-offticket verscholen zit. Turkije kan de groep ook nog steeds winnen als ze zelf winnen, Noorwegen verslaat Oranje én ze kunnen de doelpuntenkloof van één goal dichten. Als Noorwegen dus in Nederland wint, is een play-offticket zeker. Het kan de groep ook nog winnen als Turkije niet wint. Als Turkije wel wint, moet het doelpuntensaldo nog in hun voordeel spreken.

De hemel of de hel voor Nederland?

Groep H: Titanenstrijd tussen Rusland en Kroatië

Morgen valt het doek over de tweestrijd in Groep H. Kroatië volgt op 2 punten van leider Rusland, maar het kan op de slotdag alsnog de scepter zwaaien. Morgen mogen de kemphanen in Split onderling uitvechten wie zich rechtstreeks plaatst voor het WK. Als de Kroaten niet kunnen winnen, wachten de play-offs. Doen ze dat wel, is het Rusland dat in maart nog eens moeten opdraven in de play-offs.

Groep I: Mission impossible voor Polen

Engeland lijkt na de 5-0-overwinning tegen Albanië op weg naar de rechtstreekse kwalificatie voor het WK. De "Three Lions" voeren - met een bonus van 3 punten op Polen - de leiding in Groep I.

Ondanks het feit dat Polen een doelpuntenmachine, genaamd: Lewandowski, in de spits heeft lopen, lijkt de strijd al gestreden. Zelfs als de Engelsen verliezen, moeten Lewandowski en co nog steeds een doelpuntenverschil van 6 goals zien te overbruggen. Polen lijkt dus af te stevenen op de WK-play-offs.