Oranje rekent: hoe liggen de kaarten voor de laatste wedstrijddag?

Groep D: Finland of Oekraïne naar play-offs

Finland en Oekraïne bikkelen nog voor een plekje in de play-offs. Finland heeft voorlopig het voordeel met een buffer van 2 punten. Oekraïne kan dus enkel doorstoten naar de play-offs als het wint tegen Bosnië en Herzegovina én Finland punten verliest tegen Frankrijk.

Regerend wereldkampioen Frankrijk is wel al zeker van een plekje in het Qatarese toernooi. De Fransen draaiden Kazachstan op de voorlaatste speeldag met een monsterscore van 8-0 door de gehaktmolen. Zo bezegelden ze hun koppositie in Groep D met een rechtstreeks ticket voor het WK.

Groep E: Wales en Tsjechië krijgen allebei play-offticket achter Rode Duivels

Wales heeft een kloofje van drie punten op Tsjechië, maar neemt het in de volgende wedstrijd wel op tegen de Rode Duivels. Tsjechië moet dus zelf winnen tegen Estland en hopen dat Wales verliest tegen onze landgenoten om nog tweede te worden.

Een zege tegen Estland leverde gisteren een WK-ticket op voor onze Rode Duivels. Wales en Tsjechië verkeren in een aparte situatie. Ze zijn namelijk allebei al zeker van de play-offs, wat ook de uitkomst is van de slotduels.

Groep G: Rekenwerk voor Oranje

Oranje speelt met vuur. Gisteren zat Nederland al met 1 been op het vliegtuig naar Qatar, maar een Montenegrijnse remonte besliste daar anders over. Het blijft dus tot de laatste speeldag spannend in Groep G.

Nederland (20 ptn), Turkije (18 ptn) en Noorwegen (18 ptn) zijn nog steeds in de running voor Qatar. Oranje en Noorwegen mogen elkaar dinsdag onderling bekampen. Turkije trekt op zijn beurt naar de Nederlandse kwelduivel, Montenegro.

De enorme kloof in het doelpuntensaldo betekent in feite dat Nederland genoeg heeft aan een gelijkspel tegen Noorwegen om zich rechtstreeks te kwalificeren. Als ze dat niet doen én Turkije wint, lopen ze zelfs de play-offs mis.

Turkije staat gelijk met Noorwegen, maar een minder doelpuntensaldo degradeert de Noren momenteel naar de 3e plaats. De Turken weten dus dat er achter een overwinning op Montenegro minstens een play-offticket verscholen zit. Turkije kan de groep ook nog steeds winnen als ze zelf winnen, Noorwegen verslaat Oranje én ze kunnen de doelpuntenkloof van één goal dichten.

Als Noorwegen dus in Nederland wint, is een play-offticket zeker. Het kan de groep ook nog winnen als Turkije niet wint. Als Turkije wel wint, moet het doelpuntensaldo nog in hun voordeel spreken.