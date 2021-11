Jonge Duivels zijn duidelijk na 15 op 15: "We gaan voor rechtstreekse EK-kwalificatie"

Bij 0-0 halfweg was Mathijssen er niet helemaal gerust in. "Op een aantal momenten dacht ik dat we in de val trapten. Maar Loïs (Openda, red) zei dat ik me geen zorgen moest maken. "Ik heb alles onder controle, ik weet wat er verwacht wordt", zei hij."

"We speelden tegen een ploeg die alle middelen gebruikte om ons te destabiliseren. We hebben daar onze voetbaltechnische kwaliteiten tegenover gezet, maar we waren ook gezond agressief. Dat hebben we goed gedaan. Er waren enkele fases waar we maximaal van hebben geprofiteerd."

Tegen Turkije wonnen de jonge Duivels na een felle strijd met 2-0. "Ik had voor de wedstrijd al aangegeven dat het niet zonder slag of stoot zou gaan. Het was dus een beetje zoals verwacht", lachte de coach.

Ik ga niet juichen voor we er zijn. Iedereen beseft dat over vier dagen opnieuw een heel belangrijke wedstrijd volgt, misschien al een beslissende.

"Dit team mist misschien bepaalde kwaliteiten, maar dat beseffen ze en vangen ze op met wat nodig is om een wedstrijd naar de goede kant te laten vallen. Dat is een onwaarschijnlijke sterkte."

"Maar ik ga niet juichen voor we er zijn. Iedereen beseft dat over vier dagen (in Schotland) opnieuw een heel belangrijke wedstrijd volgt, misschien al een beslissende, zeker naar de tweede plaats toe. Maar we willen natuurlijk de eerste."

Met 15 op 15 pronken de jonge Duivels afgetekend bovenaan kwalificatiegroep I. "We gaan voor de rechtstreekse kwalificatie, het zou gek zijn als we dat nu niet zouden doen", aldus Mathijssen.

"Dit is een superfijne groep"

Koni De Winter, die het mooie weer maakt bij de U23 van Juventus, was sterk in de defensie. "De Turken zijn tactisch heel goed, maar we hebben bewezen dat we goed kunnen verdedigen en we hebben de nul gehouden", zei hij. "Ze hebben me willen testen, maar ik heb het goed gedaan."

Ook Yari Verschaeren was tevreden over de aanpak van de Belgen. "Turkije is een ploeg die zijn voet niet terugtrekt in de duels. Maar we hebben vandaag vooral op mentaliteit het verschil gemaakt. Dit is een superfijne groep die elkaar door en door kent. Dat is een van onze sterktes. Tegen Schotland gaan we opnieuw volle bak."

Tegen Schotland liggen kansen voor de Belgen. "We staan zeer dicht bij de kwalificatie", beseft Loïs Openda. "De Schotten zijn een zware tegenstander, het is moeilijk om tegen hen te spelen. We boekten tegen Turkije een overwinning met de goede mentaliteit en zetten tegen Schotland weer alles op de drie punten."

En dat de sfeer goed zit bij de jonge Duivels, bewezen Amadou Onana en Michel Ange-Balikwisha, die samen aanschoven op de persconferentie. Ze strooiden met mopjes en lof voor elkaar. "We zijn twee goede vrienden, dus we hebben moeite om serieus te blijven", verontschuldigde Onana zich.