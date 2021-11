Curry beste driepuntschutter uit NBA-geschiedenis, Lakers blijven zoekende

De Golden State Warriors werpen zich steeds meer op tot een van de favorieten in dit NBA-seizoen. De Chicago Bulls waren zelf ook sterk uit de startblokken geschoten dit seizoen, maar de Warriors zetten hen met 119-93 weer met de voetjes op de grond.

Stephen Curry was nog maar eens het mannetje bij de Warriors. Hij tekende voor een derde van de punten van de thuisploeg, met daarbij 9 driepunters. Dat brengt zijn totaal van driepunters op 3.366, regulier seizoen en play-offs bij elkaar geteld. Curry steekt hiermee scherpschutter Ray Allen voorbij, die daar ook 600 matchen meer voor nodig had.

In de ogen van de puristen is Allen wel nog officieel de koning met 2.973 driepunters in het reguliere seizoen, al is het slechts een kwestie van tijd voor Curry (2.896) hem ook hier van de troon stoot.

Naar die troon zijn ook de LA Lakers, met 17 titels de (gedeelde) recordkampioen, op zoek. De bescheiden Minnesota Timberwolves leken een hapklare brok, maar toch verslikten de Lakers (zonder de geblesseerde LeBron James) zich erin. Karl-Anthony Towns was met 29 punten de topschutter van de bezoekers. Eindstand: 83-107.