Commotie om (illegale?) vernieuwing Mercedes: wordt Hamilton gediskwalificeerd?

In de laatste rechte lijn van het WK Formule 1 is er nog wat extra peper en zout over het duel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton gestrooid. Een nieuwe achtervleugel kost Hamilton, die de snelste tijd had in de kwalificaties, mogelijk een diskwalificatie. Ook Verstappen moet een straf vrezen, aangezien hij een persoonlijk onderzoek naar de vleugel uitvoerde.