"De Dokter" sluit zijn praktijk: Valentino Rossi zwaait na kwarteeuw aan de top af

In Tavullia, een slaperig dorpje niet ver van de Adriatische kust, weergalmen de kerkklokken op zondag 115 keer. Niet voor het aantal christelijke feestdagen, wel voor de plaatselijke god: Valentino Rossi. Toen de Italiaanse MotoGP-rijder in 2017 in Assen zijn 115e GP-zege boekte, vergat de plaatselijke priester in het feestgedruis zelfs om de klokken uit te zetten. Een hele dag werd zijn (laatste) zege gevierd rond het gele kerkje. Ondertussen is de Parrocchia San Lorenzo Martire in Tavullia een bedevaartsoord voor motorsportfanaten. In elk straatje vind je het getal 46: op lantaarnpalen, verkeersborden... Dit is het heiligdom van VR46.

De racende Ninja Turtle

Als kleuter scheurde Valentino Rossi al op een minibike door de tuin van zijn ouderlijke huis in Tavullia. De zoon van Graziano Rossi en Stefania Palma kon nog niet fietsen, maar na amper 3 dagen moest vader Rossi wel al de steunwieltjes van zijn mini-motor vijzen. Het was niet uitdagend genoeg meer. Het racetalent had de kleine Valentino geërfd van zijn vader. Graziano Rossi had onder meer 3 GP's gewonnen in de 250cc-klasse, maar in 1982 was abrupt een einde gekomen aan zijn carrière. Na een zware crash in Imola met een snelheid van 150 km/u lag hij een halve dag in coma, het snelle handelen van de dokters had zijn leven gered. En dat was moeder Stefania nog niet vergeten. Ze duwde Valentino daarom liever in een kart, toch iets veiliger voor een kleine dreumes. Al op jonge leeftijd won hij lokale kampioenschappen in het karten, maar pocket bikes bleven de grote liefde van Valentino. Met een popje van Michelangelo - de Ninja Turtle, niet de kunstenaar - op zijn helm gemonteerd, zette Valentino Rossi zijn eerste stapjes op het racecircuit. En dat hij talent had, was al snel duidelijk. Tijdens een Endurance-race in Misano, een circuit ten noorden van Tuvallia, leek Valentino's ploegmaat gehakt te maken van de tegenstanders. Maar dan moest de kleine Rossi nog op zijn motor springen...

7 MotoGP-titels

In 1996 maakte Rossi in Maleisië zijn WK-debuut, in de minder krachtige 125cc-klasse. Michelangelo was van zijn helm verdwenen, maar de Ninja Turtle reisde wel mee naar elke race in zijn valies. Met een tattoo van een schildpad op zijn buik had Rossi zijn geluksbrenger ondertussen toch ook dicht bij zich. Bijgeloof en Italianen, het blijft iets speciaals. Met het racenummer 46, hetzelfde nummer waarmee zijn vader in 1979 zijn eerste overwinning boekte in Valentino's geboortejaar, pakte Rossi in 1997 zijn eerste wereldtitel in de 125cc-klasse. Twee jaar later volgde zijn volgende succes in de 250cc-klasse. In 2000 beukte hij dan de poort open naar de 500cc-klasse (later omgedoopt in MotoGP), de krachtigste klasse in het WK-circuit. Ook daar liet het succes niet lang op zich wachten voor "Vale", die al snel de bijnaam "De Dokter" kreeg. Waarom? Omdat in Italië een dokter iemand is die respect afdwingt. En respect dwong Rossi zeker af. Zeven wereldtitels raapte Rossi bijeen in de MotoGP-klasse met Honda en daarna Yamaha: van 2001 tot en met 2005 en in 2008 en 2009 was hij oppermachtig. Van de ruim 400 races waaraan de Italiaan deelnam, won hij er 115. Maar liefst 235 keer stond hij op het podium. Alleen zijn landgenoot Giacomo Agostini behaalde meer overwinningen in de hoogste klasse: 122.

Leermeester vs. leerling

Niet alleen met zijn excentrieke haarstijl en wheelies verzamelde Rossi een schare fans. Ook met zijn verbeten duels tegen grote rivalen Jorge Lorenzo en Marc Marquez. Het ellebogenwerk, dat hij al gebruikte op de pocket bikes, schuwde hij niet op het grootste toneel. Een duwtje hier, een tikje daar, het hoorde erbij. In 2015 kwam het meermaals tot een lijf-aan-lijf-gevecht tussen Rossi en Marquez. In Argentinië kwam Rossi in het gras terecht na een duwtje van Marquez, in Maleisië nam de Italiaan wraak met een kniestoot. Rossi wachtte dan alweer 6 jaar op zijn 10e wereldtitel, die er nooit meer zal komen. Leerling Marquez heeft zijn leermeester voorbijgestoken, met 6 wereldtitels tussen 2013 en 2019. In 2017 boekte Rossi zijn laatste overwinning, in 2020 stond hij de laatste keer op het podium. Dat jaar werd hij pas 15e in de WK-stand, nog nooit was hij sinds zijn debuut in 1996 buiten de top 10 geëindigd. Het afscheid van Rossi stond dan ook in de sterren geschreven, zeker toen hij dit seizoen moest afzakken naar Yamaha-SRT, het satellietteam van het Japanse merk. In Valencia - zijn 372e GP - zwaait het 42-jarige icoon definitief af. 9.359 dagen, ruim 25 jaar, na zijn debuut sluit "De Dokter" zijn praktijk.

De waanzinnige records van Valentino Rossi: