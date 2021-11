Wout van Aert knalt weer lachend door de bossen, stilaan klaar voor het veld?

Ook Wout van Aert genoot met volle teugen van een toertocht in eigen regio. Samen met zijn fietsmakkers schreef hij zich in voor de mountainbiketocht van Ten Aard in de Antwerpse Kempen, dwars door de bossen van Kasterlee, Retie en Dessel.

Donderdag 11 november: een rit van 113 kilometer in 4 uurtjes tijd

Binnenkort weer in het veld?

Van Aert zal in december weer in het veld verschijnen. Wanneer voor het eerst? Dat is normaal gezien de Superprestige in Boom op 4 december. Zijn programma is in elk geval iets gematigder dan andere seizoenen.