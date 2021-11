Sanne Cant houdt hersenschudding over aan val in opwarming en past voor Tabor

Gisteren moest Sanne Cant op de valreep nog haar rugnummer inleveren voor de Superprestige-cross in Niel.



De Belgische kampioene had tijdens de opwarming twee tuimelpertes gemaakt. Vooral haar knie was fel geraakt, de wedstrijddokter verbood Cant om van start te gaan. "Die twee valpartijen hebben me niet veel deugd gedaan", reageerde Cant gisteren.

Uit onderzoeken blijkt dat onze landgenote meer ravage heeft opgelopen dan aanvankelijk gedacht was.

"Sanne heeft een lichte hersenschudding en een stevige klap in haar nek opgelopen. Ze kreeg een negatief reisadvies en moet verstek laten gaan voor de Wereldbeker in Tabor", meldt haar team Iko-Crelan.

Cant staat 23e in het Wereldbeker-klassement.