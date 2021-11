Peter Sagan debuteert in Argentinië in de kleuren van TotalEnergies

Na 5 jaar bij Bora-Hansgrohe snijdt Peter Sagan volgend seizoen een nieuw hoofdstuk aan bij Team TotalEnergies.



De 31-jarige Slovaak zal voor de klassiekers competitieritme opdoen in Argentinië, in de Ronde van San Juan (23-30 januari). Ook in de voorbije 2e edities was Sagan er van de partij. Toen eindigde hij 10 keer in de top 10 van etappes, een ritzege lukte net niet.

Bij TotalEnergies zal Sagan in de klassiekers een drietand vormen met Niki Terpstra en Anthony Turgis.

Ook Daniel Oss en Maciej Bodnar (de 2 Bora-renners die Sagan meenam naar zijn nieuwe werkgever) zullen vaak aan de zijde van de Slovaak vertoeven in het Vlaamse werk.