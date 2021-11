Nederland bant komende 3 weken publiek bij sportwedstrijden

De aanscherping van het beleid heeft meteen gevolgen voor de afsluitende WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlandse elftal tegen Noorwegen, komende dinsdag in De Kuip. Dat duel moet zonder publiek worden gespeeld.



De KNVB had alle 44.000 kaarten verkocht. "Hoe pijnlijk ook: Nederland - Noorwegen wordt zonder publiek gespeeld", zei demissionair premier Mark Rutte op de persconferentie.

De komende 3 weken blijven de stadions in de Eredivisie ook weer leeg. PSV speelt op 25 november in de Europa League thuis tegen Sturm Graz en moet dat ook in een leeg stadion doen. Dat geldt ook voor de Nederlandse voetbalsters in hun oefeninterland tegen Japan, op 29 november in Den Haag.

Dordrecht huisvest eind deze maand de wereldbeker shorttrack (25-28 november). Daar zouden dagelijks zo'n 3.000 mensen naar binnen mogen. Maar ook zij zullen moeten thuisblijven.

De Nederlandse hockeyers spelen op 26 en 28 november in de Pro League in Rotterdam tegen België. De kaartverkoop was al begonnen, maar deze interlands moeten nu zonder publiek worden gespeeld.

De marathonschaatsers werken zeker drie wedstrijden af in een lege ijshal.