NBA: LA Clippers blijven winnen, worstelpartij met 4 uitsluitingen in Utah

De LA Clippers verloren dit seizoen 4 van hun eerste 5 wedstrijden, maar nu lijkt de ploeg het goeie ritme te pakken te hebben. Miami ging donderdag met 112-109 voor de bijl in Los Angeles, de 6e overwinning op een rij voor de Clippers.



Nochtans had Miami al in het 1e quarter een bonus van 17 punten opgebouwd, maar de thuisploeg bouwde die mondjesmaat om en boekte dus een kleine zeg. Paul George was de topschutter met 27 punten en Reggie Jackson maakte al zijn 22 punten in de 2e helft.



In Salt Lake City hebben de Indiana Pacers Utah een eerste nederlaag van het seizoen aangesmeerd: 100-111. De match was overgeschaduwd door een incidentje op het einde van de wedstrijd, waarbij 3 spelers werden uitgesloten: Gobert, Ingles en Mitchell van Utah en Turner van Indiana.