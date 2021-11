Laurens Sweeck is enige topper in Leuven: "Vlaamse crossen blijven belangrijk"

Er staat weer een dubbel crossweekend op het programma, maar nu al is duidelijk wie de verliezer van het weekend wordt. De Ethias Cross in Leuven van zaterdag moet opboksen tegen de Wereldbekerveldrit van zondag in Tabor (Tsjechië). Laurens Sweeck is de enige grote naam in Leuven.

De Ethias Cross in Leuven kan morgen niet uitpakken met een deelnemersveld om u tegen te zeggen. Bij de mannen en de vrouwen ligt het zwaartepunt duidelijk een dag later op Tsjechisch grondgebied. Laurens Sweeck is de enige grote naam die zich aan de dubbel waagt. "Voor mij is het klassement van de Wereldbeker geen prioriteit", verduidelijkt hij zijn aanwezigheid in Leuven. "Ik heb ook niet meegedaan in de VS en heb weinig te verdedigen. Bovendien doen veel organisatoren veel moeite voor een Belgische cross. Daar horen renners thuis en Leuven is ook dicht bij huis. Ik rijd bijna voor eigen volk." Sweeck toont wel begrip voor zijn collega's. "Het is geen gemakkelijke verplaatsing naar Tabor", zegt de winnaar van vorig jaar in Leuven. "Zelf vlieg ik zaterdagavond naar Praag. Daar breng ik de nacht door en dan rijd ik zondagochtend met de auto naar Tabor." "Uiteraard zal je sterker zijn zonder die verplaatsing. Het wordt na Niel en Leuven ginds ook mijn 3e wedstrijd in 4 dagen." "Dat is sowieso al zwaar, maar de Wereldbeker is geen prioriteit. Ik hoop morgen de zege mee naar huis te nemen en dan is mijn weekend al redelijk geslaagd."

Ik vlieg zaterdagavond naar Praag. Daar breng ik de nacht door en dan rijd ik zondagochtend met de auto naar Tabor. Laurens Sweeck trekt morgenavond van Leuven naar Tabor

"Je schakelt op deze manier de Belgische crossen op zaterdag uit"

Sweeck liet een maand geleden de crossen in de VS bewust links liggen. "Ik was net vader geworden en had die keuze voordien al gemaakt." "Op het moment van de crossen was ik ook blij, want ik voelde me niet meteen fris. Een stage in Spanje was de juiste keuze." De voormalige Belgische kampioen stelt vast hoe er door de almacht van de Wereldbeker een breuk onstaat op de veldritkalender. "Ze proberen de kalender een beetje in evenwicht te houden, maar dat lukt momenteel niet echt. Er zijn heel veel Wereldbeker-crossen, ook met verre verplaatsingen." "Dat maakt combineren moeilijk en dan moet je keuzes maken. Veel renners zijn voor de WB gegaan, maar zo schakel je de crossen op zaterdag in België uit en die blijven toch ook belangrijk voor onze Vlaamse sponsors."

Ze proberen de kalender een beetje in evenwicht te houden, maar dat lukt momenteel niet echt. Laurens Sweeck