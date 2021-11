Gasparotto en Eisel nemen tonnen ervaring mee naar Bora-hangrohe

Eisel, Gasparotto en Schmidt brengen met z'n drietjes tonnen wielerervaring mee naar het Duitse WorldTour-team.

Gasaparotto stopte eind 2020 als prof. Hij was vorig seizoen assistent-ploegleider bij Nippo. De Italiaan was in zijn carrière twee keer de beste in de Amstel Gold Race (2012 en 2016).

Eisel hield het een jaar eerder voor bekeken op het hoogste niveau. Sindsdien werkte hij voor Eurosport als ervaringsdeskundige. In 2010 won de Oostenrijker Gent-Wevelgem.

Hij was maar liefst 19 jaar prof en reed in 2019 één jaar samen met Gasparotto bij Dimension Data. Nu komen de twee mekaar opnieuw tegen bij Bora om er mee de sportieve lijnen uit te zetten.

Schmidt maakte begin jaren 2000 deel uit van de lichtblauwe brigade van Gerolsteiner, zonder echt spraakmakende resultaten te laten optekenen. De Duitser was in het verleden al even ploegleider bij Katjoesja.