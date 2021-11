Brazilië plaatst zich als eerste Zuid-Amerikaans land voor WK voetbal 2022

De Brazilianen waren ook voor de match al zo goed als zeker van het WK, met 31 punten uit 11 wedstrijden en een bonus van 6 punten op eerste achtervolger Argentinië.



In het duel met Colombia, dat gespeeld werd in Sao Paulo, was het lang wachten voor de thuisploeg het verschil kon maken. Zo'n 20 minuten voor tijd nam Lucas Paqueta de Colombiaanse doelman Ospina te grazen, meteen het enige doelpunt van de wedstrijd.



Brazilië heeft nu 11 thuiswedstrijden op rij gewonnen in de kwalificaties voor het WK, een record in Zuid-Amerika. Voor de Goddelijke Kanaries was het ook al de 10e thuismatch op rij zonder een goal te slikken. Ook dat is een unicum.



De Brazilianen zijn nu al het 4e land dat zeker is van deelname aan het WK, na gastland Qatar, Duitsland en Denemarken. België kan zich dit weekend ook bij dat clubje voegen.